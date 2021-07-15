Son Dakika | Rize'deki sel ve heyelanlarda ölü sayısı 6'ya yükseldi
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Son Dakika | Rize'deki sel ve heyelanlarda ölü sayısı 6'ya yükseldi

Son Dakika | Rize'deki sel ve heyelanlarda ölü sayısı 6'ya yükseldi
Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Rize'de şiddetli yağışa bağlı oluşan sel ve heyelanlar nedeniyle ölü sayısı 6'ya yükseldi, kayıp 2 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Rize'de şiddetli yağışa bağlı oluşan sel ve heyelanlar nedeniyle ölü sayısı 6'ya yükseldi, kayıp 2 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 13 Temmuz Salı günü başlayıp 14 Temmuz Çarşamba günü akşam saatlerinde şiddetini arttıran yağışlar sonucu merkez, Güneysu ve Çayeli ilçeleri başta olmak üzere il genelindeki yerleşim birimlerinde çok sayıda heyelan ve taşkın meydana geldiği anımsatıldı.

Açıklamada, Meteorolojiden alınan bilgiye göre metrekareye Güneysu ilçesinde 213,6, Çayeli Madenli'de 188,2, Çayeli ilçe merkezinde 150,4, Andon'da 134 kilogram yağış düştüğüne işaret edildi.

Arama kurtarma kapsamında kayıp 8 kişiyi arama çalışmalarının 4 noktada gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, dün akşamdan itibaren sürdürülen çalışmalar sonucu 6 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı, kayıp 2 kişiyi arama çalışmalarının 2 noktada devam ettiği aktarıldı.

Açıklamada, Muradiye beldesinde yapılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda cansız bedenine ulaşılan kişilerin Hacere ve Cemal Mert, aranan kişinin ise İzzet Sarıhasan olduğu ifade edilerek, Güneysu Asmalıırmak köyünde kayıp olduğu bildirilen Adem Yanık'a da ölü ulaşıldığı kaydedildi.

Güneysu Ballıdere köyünde kayıp olduğu bildirilen Aynur, Mustafa ve Ayşe Karaali'nin cansız bedenlerine ulaşıldığı belirtilen açıklamada, Güneysu Tepebaşı köyünde kayıp olduğu bildirilen Hasan Arıcı'yı arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, arama çalışmalarının halihazırda bölgeye ulaşan 120 personelle devam ettiğine dikkati çekilerek, ayrıca Trabzon, Giresun ve Samsun'dan 4 köpekli arama timinin görevine devam ettiği aktarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının 30 gemi personeli, 1 sahil güvenlik gemisi ve 5 dalıcıyla Taşlıdere mevkisinde çalıştığı ifade edilen açıklamada, AFAD'a bağlı il müdürlüklerinden 29 dalgıç ile Emniyet Genel Müdürlüğünden 10 dalgıcın görevlendirildiği de kaydedildi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Son Dakika | Rize'deki sel ve heyelanlarda ölü sayısı 6'ya yükseldi
Son Dakika | Rize'deki sel ve heyelanlarda ölü sayısı 6'ya yükseldi
Son Dakika | Rize'deki sel ve heyelanlarda ölü sayısı 6'ya yükseldi
Son Dakika | Rize'deki sel ve heyelanlarda ölü sayısı 6'ya yükseldi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı

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