Son Dakika: Reina katliamı davasında Abdulkadir Masharipov, 40 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 1368 yıl hapis cezası aldı
Son dakika: Reina'daki terör saldırısına ilişkin davada, sanık Abdulkadir Masharipov, "Anayasal düzeni kaldırmaya teşebbüs" ve "Kasten adam öldürmek" suçlarından 40 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 1368 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
07.09.2020 19:33 | Son Güncelleme: 07.09.2020 19:55
Beşiktaş Ortaköy'de yaşanan Reina saldırısında 39 kişiyi öldürmekten yargılanan sanık Abdulkadir Masharipov'a 40 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 1368 yıl hapis cezası verildi.
NE OLMUŞTU?
İstanbul Ortaköy'de 2017 yılında Reina adlı gece kulübüne yılbaşı gecesi 01.15'te silahlı saldırı düzenlenmiş, saldırıda 39 kişi hayatını kaybetmiş 79 kişi ise yaralanmıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, saldırının bir numaralı faili Abdulkadir Masharipov'u yakalamak için 2 bin kişilik özel ekip kurmuş ve 4 operasyondan son anda kurtulan Masharipov, Esenyurt'ta bir evde olaydan 17 gün sonra yakalanmıştı.