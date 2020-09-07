Son Dakika: Reina katliamı davasında Abdulkadir Masharipov, 40 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 1368 yıl hapis cezası aldı Son dakika: Reina'daki terör saldırısına ilişkin davada, sanık Abdulkadir Masharipov, "Anayasal düzeni kaldırmaya teşebbüs" ve "Kasten adam öldürmek" suçlarından 40 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 1368 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Beşiktaş Ortaköy'de yaşanan Reina saldırısında 39 kişiyi öldürmekten yargılanan sanık Abdulkadir Masharipov'a 40 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 1368 yıl hapis cezası verildi.