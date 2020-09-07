Son Dakika: Reina katliamı davasında Abdulkadir Masharipov, 40 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 1368 yıl hapis cezası aldı
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Son Dakika: Reina katliamı davasında Abdulkadir Masharipov, 40 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 1368 yıl hapis cezası aldı

Son dakika: Reina'daki terör saldırısına ilişkin davada, sanık Abdulkadir Masharipov, "Anayasal düzeni kaldırmaya teşebbüs" ve "Kasten adam öldürmek" suçlarından 40 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 1368 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

07.09.2020 19:33 | Son Güncelleme: 07.09.2020 19:55

Beşiktaş Ortaköy'de yaşanan Reina saldırısında 39 kişiyi öldürmekten yargılanan sanık Abdulkadir Masharipov'a 40 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 1368 yıl hapis cezası verildi.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

NE OLMUŞTU?

İstanbul Ortaköy'de 2017 yılında Reina adlı gece kulübüne yılbaşı gecesi 01.15'te silahlı saldırı düzenlenmiş, saldırıda 39 kişi hayatını kaybetmiş 79 kişi ise yaralanmıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, saldırının bir numaralı faili Abdulkadir Masharipov'u yakalamak için 2 bin kişilik özel ekip kurmuş ve 4 operasyondan son anda kurtulan Masharipov, Esenyurt'ta bir evde olaydan 17 gün sonra yakalanmıştı.

Son Dakika: Reina katliamı davasında Abdulkadir Masharipov, 40 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 1368 yıl hapis cezası aldı
Haber Yorumları (6)
EMRE: 40 kişiyi öldür . . . Sonra ceza 2000 bin yıl olsa ne olur . . . Kardeşim 40 kişiyi öldüren insan bu Dünyada yaşamamalı. .
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DEDE: arkasın dakı devletı bulun gızlı servısı
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SUSUN ANLAMINA MI GELİYOR ?: bu suç makinası yalnız mıydı siz ce ? yabancı bir ülkede tek başına böyle bir saldırı ? hiç yardım eden yokmuy du ? yardım ve yataklık edenler kimler dı ? içeri de susturulursa kimse şaşırmaz. .
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