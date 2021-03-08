Son Dakika: Rasim Öztekin vefat etti! Rasim Öztekin neden vefat etti? Rasim Öztekin kaç yaşında?

Son Dakika: Rasim Öztekin vefat etti! Rasim Öztekin neden vefat etti? Rasim Öztekin kaç yaşında? Rasim Öztekin tiyatroları!

Son Dakika: Rasim Öztekin vefat etti! Rasim Öztekin neden vefat etti? Rasim Öztekin kaç yaşında? Rasim Öztekin tiyatroları!

RASİM ÖZTEKİN NEDEN VEFAT ETTİ?

62 yaşındaki başarılı oyuncu Rasim Öztekin kalp rahatsızlığı sonrası hastanede yaşamını yitirdi.

RASİM ÖZTEKİN KİMDİR?

Rasim Öztekin (14 Ocak 1959, İstanbul - 8 Mart 2021, İstanbul) Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu.

Oyuncu Pelin Öztekin'in babasıdır. İstanbul'daki Galatasaray Lisesinin ardından İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulundan mezun olan sanatçı, sahne yaşamında ilk deneyimlerini İstanbul Akademik Sanatçılar Topluluğu ve Kadıköy Halk Eğitim Merkezi ve Nöbetçi Tiyatro'da amatör çalışmalarla edindi. Ferhan Şensoy'un Ortaoyuncular topluluğunda profesyonel tiyatro sanatçılığına başladı. 2016 yılında Kel Hasan Efendi'nin kavuğu, Ferhan Şensoy tarafından kendisine devredildi. 20 Eylül 2020 tarihinde ise kavuğu Şevket Çoruh'a devretmiştir.

1992-1995 yılları arasında televizyonlarda şov programları yaptı. 1994 yılında Gani Müjde ve Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı "2071'de Türkiye" adlı müzikali sahneye koyup oynadı. Tiyatronun yanı sıra, sinema ve dizi filmlerde de rol almıştır. TRT'ye program metin yazarlığı ve bir dönem Akşam gazetesinde köşe yazarlığı yapmıştır. Youtube kanalından yayınlar yapmaktadır.