Emekçilerle iftar programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olduğunu açıkladı. Erdoğan, "Bayramı takip eden 2-4 Nisan arası kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacak." dedi. SON DAKİKA Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu!

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLDU!

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Soframızı onurlandıran emekçi kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Bu gazi mekana hepiniz hoş geldiniz. Bugün aynı zamanda bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'ni idrak ediyoruz.

Semadan rahmet ve bereketin yağdığı bu mübarek gecenin sizlerle birlikte tüm İslam alemi ve dünya için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Ramazan Bayramınız da şimdiden mübarek olsun. Gönül coğrafyamızdaki tüm kardeşlerimizi dualarınızda unutmamanızı istirham ediyorum.

Emek, alın teri ve helal kazanç değerlerimizin merkezinde yer alıyor. Göreve geldiğimiz günden beri çalışanın hakkını vermeye, adil bir çalışma iklimi oluşturmaya gayret ettik. Tüm çalışanların refah seviyelerini yükseltmek için çaba harcadık. İstihdam politikalarından fırsat eşitliğine, iş sağlığından sosyal güvenliğe çalışma hayatının tüm kesimlerini kuşatan reformlar yaptık."

Emekçilerle iftar programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olduğunu açıkladı. Erdoğan, "Bayramı takip eden 2-4 Nisan arası kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacak." dedi.