Son dakika: PYD/PKK elebaşı Salih Müslüm'ün yeğeni Dalya Mahmut Müslüm teslim oldu
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Son dakika: PYD/PKK elebaşı Salih Müslüm'ün yeğeni Dalya Mahmut Müslüm teslim oldu

Son dakika: PYD/PKK elebaşlarından Salih Müslüm'ün yeğeni Dalya Mahmut Müslüm, ikna çalışması sonucu Mersin Emniyet Müdürlüğüne teslim oldu. Yılbaşından bu yana yürütülen ikna çalışmaları sonucu teslim olan terörist sayısı 110'a ulaştı.

18.07.2020 11:36 | Son Güncelleme: 18.07.2020 12:25

Bölücü terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'nin sözde üst düzey kadrosundaki çözülmeler devam ediyor.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, PYD/PKK elebaşlarından ve terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan Salih Müslüm'ün yeğeni "Viyan Şervan" kod adlı Dalya Mahmut Müslüm'ün (21) teslim olmasına yönelik ikna çalışması yürütüldü.

KIRMIZI BÜLTENLE ARANAN TERÖRİSTİN YAKIN KORUMASI

Polislerin ikna çalışmaları sonucu Müslüm, 15 Temmuz'da öğle saatlerinde Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğüne teslim oldu.

Müslüm, emniyetteki ilk ifadesinde, bölücü terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'nin sözde sözcüsü Salih Müslüm'ün öz yeğeni olduğunu, Suriye'de faaliyet gösteren ve kırmızı kategoride aranan "Esma Samur" kod adlı terörist Gülten Altaş'ın yakın korumalığını yaptığını söyledi.

Ayrıca Müslüm'ün babası Mahmut Müslüm'ün de Aynularab'da (Kobani) PYD/YPG içinde faaliyet yürüttüğü öğrenildi.

110 TERÖRİST İKNA OLDU

Böylece yılbaşından bu yana yürütülen ikna çalışmaları sonucu teslim olan terörist sayısı 110'a ulaştı.

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Son dakika: PYD/PKK elebaşı Salih Müslüm'ün yeğeni Dalya Mahmut Müslüm teslim oldu

Kaynak: AA

Haber Yorumları (1)
OSMAN KARTAL: adamın mersin de yakalandığı belirtiliyor. bu mersinde mi yaşıyormuş , yaşamıyorsa suriye nin taa neresinden mersin e nasıl gelmiş kim desteklemiş yollarda sürekli arama tarama yapılıyor. kim görevini yapmamışki mersin e gelmiş evet soru vahim. valilik önüne duvar yığmakla çözüm olacağına kani değilim. önlem eksik içeride sıkıntı var
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