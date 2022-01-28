Son dakika! Protesto gösterilerinde öğrenciler polisle çatıştı
AA, Piero Cruciatti - Güncel
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Son dakika gündem haberi... İtalya'nın Milano kentinde bir araya gelen çok sayıda lise öğrencisi, 18 yaşındaki lise öğrencisi Lorenzo Parelli'nin zorunlu staj sırasında öldürülmesini protesto etti.
İtalya'nın Milano kentinde bir araya gelen çok sayıda lise öğrencisi, 18 yaşındaki lise öğrencisi Lorenzo Parelli'nin zorunlu staj sırasında öldürülmesini protesto etti. Öğrenciler polisle çatıştı.