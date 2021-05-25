Son Dakika | POLONYA CUMHURBAŞKANI DUDA, RYCHLEWİCZ ONURUNA DİKİLEN ANIT TAŞININ AÇILIŞINI YAPTI
Son dakika haberleri... Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Sebastian Duda, Konsolos Wojciech Rychlewicz onuruna dikilen anıt taşının açılışını gerçekleştirdi.
Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Sebastian Duda, Konsolos Wojciech Rychlewicz onuruna dikilen anıt taşının açılışını gerçekleştirdi.
Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Sebastian Duda, Feriköy'deki Latin Katolik Mezarlığı'nda bulunan Konsolos Wojciech Rychlewicz onuruna dikilen anıt taşının açılışını gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Duda, Rychlewicz'un anıtına çiçek bıraktı. Ardından Balat'taki Fener Rum Patrikanesi'ni ziyaret etti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı