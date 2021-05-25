Son Dakika | POLONYA CUMHURBAŞKANI DUDA, RYCHLEWİCZ ONURUNA DİKİLEN ANIT TAŞININ AÇILIŞINI YAPTI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika | POLONYA CUMHURBAŞKANI DUDA, RYCHLEWİCZ ONURUNA DİKİLEN ANIT TAŞININ AÇILIŞINI YAPTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Sebastian Duda, Konsolos Wojciech Rychlewicz onuruna dikilen anıt taşının açılışını gerçekleştirdi.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Sebastian Duda, Konsolos Wojciech Rychlewicz onuruna dikilen anıt taşının açılışını gerçekleştirdi.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Sebastian Duda, Feriköy'deki Latin Katolik Mezarlığı'nda bulunan Konsolos Wojciech Rychlewicz onuruna dikilen anıt taşının açılışını gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Duda, Rychlewicz'un anıtına çiçek bıraktı. Ardından Balat'taki Fener Rum Patrikanesi'ni ziyaret etti.

Son Dakika | POLONYA CUMHURBAŞKANI DUDA, RYCHLEWİCZ ONURUNA DİKİLEN ANIT TAŞININ AÇILIŞINI YAPTI
Son Dakika | POLONYA CUMHURBAŞKANI DUDA, RYCHLEWİCZ ONURUNA DİKİLEN ANIT TAŞININ AÇILIŞINI YAPTI
Son Dakika | POLONYA CUMHURBAŞKANI DUDA, RYCHLEWİCZ ONURUNA DİKİLEN ANIT TAŞININ AÇILIŞINI YAPTI
Son Dakika | POLONYA CUMHURBAŞKANI DUDA, RYCHLEWİCZ ONURUNA DİKİLEN ANIT TAŞININ AÇILIŞINI YAPTI
Son Dakika | POLONYA CUMHURBAŞKANI DUDA, RYCHLEWİCZ ONURUNA DİKİLEN ANIT TAŞININ AÇILIŞINI YAPTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Polonya Cumhurbaşkanı Duda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ortak basın toplantısında konuştu (1) Açıklaması
Polonya Cumhurbaşkanı Duda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ortak basın toplantısında konuştu (1) Açıklaması
Son dakika haberleri... Polonya Cumhurbaşkanı Duda: 'NATO çerçevesinde, iki ülkeye ülke içinden ve dışından gelebilecek tehditleri önleyebileceğimize inanıyorum'
Son dakika haberleri... Polonya Cumhurbaşkanı Duda: "NATO çerçevesinde, iki ülkeye ülke içinden ve dışından gelebilecek tehditleri önleyebileceğimize inanıyorum"
Polonya Cumhurbaşkanı Duda: 'Türk pilotları gökyüzümüzü koruduğu için (Cumhurbaşkanı Erdoğan'a) teşekkür ettim'
Polonya Cumhurbaşkanı Duda: "Türk pilotları gökyüzümüzü koruduğu için (Cumhurbaşkanı Erdoğan'a) teşekkür ettim"
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Cahit Özkan Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Gülşen Hülya Avşar Burak Sergen Burcu Biricik
Spor Ersun Yanal Abdullah Avcı Lukas Podolski Mustafa Cengiz Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son Dakika | POLONYA CUMHURBAŞKANI DUDA, RYCHLEWİCZ ONURUNA DİKİLEN ANIT TAŞININ AÇILIŞINI YAPTI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.05.2021 13:06:32. #1.13#

title