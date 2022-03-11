Son dakika politika: Ukrayna Başbakan Yardımcısı Vereşuk: "Bugün başarılı bir şekilde tahliyelerin yapılmasını ümit ediyoruz"

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk, ülke genelinde gerçekleştirilecek tahliye noktalarını açıklayarak, "Bugün başarılı bir şekilde tahliyelerin yapılmasını ümit ediyoruz" dedi.

Rusya'nın Ukrayna topraklarına yönelik başlattığı saldırılar 16'ncı gününde de devam ediyor. İki ülke arasında gerçekleştirilen görüşmelerin ardından bugün yeni tahliye koridorları açıldı. Hangi şehirlerde tahliyelerin gerçekleşeceğine dair Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk bir açıklama yaptı. Vereşuk, bugün yapılması planlanan tahliyelerin daha önce denendiğini ancak başarılı olunamadığını belirterek, "Tahliyeler Mariopol-Zaporoji, Pologe-Zaporoji, Volnovaha-Pokrovsk, Energodar-Zaparoji, İzum-Lozovaya, Buça- Kiev, Gostomel-Kiev, Mikuliçin-Kiev, Andreyevka-Jitomir, Makarov-Jitomir, Borodyanka-Jitomir güzergahlarında olacak. Bugün başarılı bir şekilde tahliyelerin yapılmasını ümit ediyoruz" ifadelerini kullandı. - KİEV

İhlas Haber Ajansı / Politika