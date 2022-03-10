Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Şanlıurfa'da şehit olan polislere rahmet diledi - Haberler

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Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Şanlıurfa'da şehit olan polislere rahmet diledi

AA - Abdullah Yasin Güler - Politika
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Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Şanlıurfa'da şehit olan polislere rahmet diledi

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Şanlıurfa'da dün silahla açılan ateş sonucu şehit olan Komiser Yardımcısı Abdullah Yasir Binici ile polis memuru Cemal Bozkurt'a rahmet diledi.

ŞANLIURFA (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Şanlıurfa'da dün silahla açılan ateş sonucu şehit olan Komiser Yardımcısı Abdullah Yasir Binici ile polis memuru Cemal Bozkurt'a rahmet diledi.

Oktay, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Şanlıurfa'da görevi başındayken çıkan silahlı çatışmada şehit olan polis memurumuz Cemal Bozkurt'a, ağır yaralanan ve ardından şehadete eren Komiser Yardımcımız Abdullah Yasir Binici'ye Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum." ifadesini kullandı.

AA / Abdullah Yasin Güler - Politika

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