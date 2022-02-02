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Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başkanı Barzani'yi kabul etti

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başkanı Barzani'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başkanı Barzani'yi kabul ettiCUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani'yle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başkanı Barzani'yi kabul etti

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani'yle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti" denildi.

Haber:  ANKARA,


Demirören Haber Ajansı - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Neçirvan Barzani, cumhurbaşkanı, IKBY, Politika, Güncel, Haber

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