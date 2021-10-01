Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birilerinin sürekli nerede diye sordukları Merkez Bankası rezervimiz de 122 milyar dolar seviyesine ulaştı"
AA / Buket Güven - Haberler | Politika
Edinilen son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birilerinin sürekli nerede diye sordukları Merkez Bankası rezervimiz de 122 milyar dolar seviyesine ulaştı"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birilerinin sürekli nerede diye sordukları Merkez Bankası rezervimiz de 122 milyar Dolar seviyesine ulaştı"
AA / Buket Güven - Son Dakika Haberleri