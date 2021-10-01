Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Birilerinin sürekli nerede diye sordukları Merkez Bankası rezervimiz de 122 milyar dolar seviyesine ulaştı' - Haberler
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Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birilerinin sürekli nerede diye sordukları Merkez Bankası rezervimiz de 122 milyar dolar seviyesine ulaştı"

AA / Buket Güven - Haberler | Politika
Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Edinilen son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birilerinin sürekli nerede diye sordukları Merkez Bankası rezervimiz de 122 milyar dolar seviyesine ulaştı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birilerinin sürekli nerede diye sordukları Merkez Bankası rezervimiz de 122 milyar Dolar seviyesine ulaştı"

AA / Buket Güven - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Giderek daha dengesiz ve sert hale gelen meteorolojik hadiselere karşı kapsamlı bir erken uyarı sistemi kuracağız.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Giderek daha dengesiz ve sert hale gelen meteorolojik hadiselere karşı kapsamlı bir erken uyarı sistemi kuracağız."

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Haber: Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Birilerinin sürekli nerede diye sordukları Merkez Bankası rezervimiz de 122 milyar dolar seviyesine ulaştı' - Haberler
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