Almanya Dışişleri Bakanı Mass, yarın Kudüs ve Ramallah'ı ziyaret edecek
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Almanya Dışişleri Bakanı Mass, yarın Kudüs ve Ramallah'ı ziyaret edecek

Almanya Dışişleri Bakanı Mass, yarın Kudüs ve Ramallah'ı ziyaret edecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

- Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, bir günlük çalışma ziyareti kapsamında yarın Kudüs ve Filistin'in başkenti Ramallah'ı ziyaret edecek.

- Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, bir günlük çalışma ziyareti kapsamında yarın Kudüs ve Filistin'in başkenti Ramallah'ı ziyaret edecek.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırıları devam ederken, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın bir günlük çalışma ziyareti kapsamında yarın Kudüs ve Filistin'in başkenti Ramallah'ı ziyaret edeceği bildirildi. Almanya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ile Filistin arasında ateşkesin sağlanması gibi konuların ağırlıklı olarak ele alınacağı, Bakan Maas'ın Kudüs'te İsrail Dışişleri Bakanı Gabi Ashkenazi ve Savunma Bakanı Benny Gantz ile görüşeceği ve İsrail Cumhurbaşkanı Rueven Rivlin'in katıldığı programda konuşmacı olarak katılacağı aktarıldı. Bakanlık, Maas'ın Ramallah'ta ise Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye ile de ateşkes konusunu ele alacağı belirtti.

Bakanı Maas ise yaptığı açıklamada, Almanya'nın Gazze'ye insani yardım amacıyla kullanılmak üzere 40 milyon euroluk kaynak ayırdığını açıklayarak, çatışmaları sona erdirmenin ilk öncelik olduğunu belirtti.

(Mehmet Koca/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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