Son dakika politika: Adalet Bakanı Gül'den, saldırıya uğrayan Özdağ, Uğuroğlu ve Hatipoğlu'na acil şifa dileği
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Son dakika politika: Adalet Bakanı Gül'den, saldırıya uğrayan Özdağ, Uğuroğlu ve Hatipoğlu'na acil şifa dileği

15.01.2021 20:33 | Son Güncelleme: 15.01.2021 20:37
Son dakika politika: Adalet Bakanı Gül'den, saldırıya uğrayan Özdağ, Uğuroğlu ve Hatipoğlu'na acil şifa dileği

Son dakika haberler: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu ve KRT TV programcısı Afşin Hatipoğlu'na acil şifa diledi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu ve KRT TV programcısı Afşin Hatipoğlu'na acil şifa diledi.

Bakan Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Selçuk Özdağ, Orhan Uğuroğlu ve Afşin Hatipoğlu'na acil şifalar diliyor, kendilerine yönelik saldırıları kınıyorum. Failler hukuk önünde hesap verecektir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz

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