Son dakika... Polislerden kaçtı, yakalanınca ağladı
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Son dakika... Polislerden kaçtı, yakalanınca ağladı

10.12.2020 01:12 | Son Güncelleme: 10.12.2020 01:16
Son dakika... Polislerden kaçtı, yakalanınca ağladı

Son dakika haberi: Aydın'ın Kuşadası ilçesinde alkollü bir sürücü polise zor anlar yaşattı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde alkollü bir sürücü polise zor anlar yaşattı. Kilometrelerce kaçan sürücü evinin önünde kıskıvrak yakalandı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 54 EB 109 plakalı otomobil sürücüsü Erdal C., bulvar üzerinde seyir halinde ilerlerken devriye gezen polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçtı. Kilometrelerce kaçan sürücü trafiği defalarca kez tehlikeye soktu. Mahmut Esat Bozkurt Caddesi'nden Yılancıburnu sokağa dönen Erdal C., Sülün sokak üzerinde Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terör Büro Amirliği'ne bağlı ekipler tarafından durduruldu. Evine 50 metre kala durdurulan araçtan indirilen Erdal C., ağlamaya başladı. Ayakta bile zor duran sürücünün ehliyetinin olmadığı ve kullandığı otomobilin evrak eksikleri olduğu anlaşıldı. Yapılan testte ise sürücünün 213 promil alkollü olduğu öğrenildi. Sokağa çıkma kısıtlaması, alkollü araç kullanmak ve ehliyetsizlikten Erdal C.'ye cezai işlem uygulandı. - AYDIN

Son dakika... Polislerden kaçtı, yakalanınca ağladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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