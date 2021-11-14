Son dakika: Polisin motosiklete kelepçelediği engelliye, 6 ay sonra 'maske' cezası

ANTALYA'da yaşayan yüzde 96 engelli Mustafa Keser (34), 6 ay önce sokağa çıkma kısıtlaması sırasında engelli motosikletiyle eczaneye gittiği sırada polis tarafından durduruldu. Aranması olduğu söylenen Keser'i polisler, iddiaya göre önce motosikletine kelepçeledi, ardından sırt kısmına baskı uyguladı. Keser'in şikayetçi olduğu polisler hakkında soruşturma başlatıldı. Keser'e ise olaydan 6 ay sonra maske takmadığı gerekçesiyle 3 bin 150 lira para cezası geldi.

Kepez ilçesinde yaşayan 2 çocuk babası Mustafa Keser, 6 yıl önce çalıştığı inşaatta geçirdiği iş kazası sonrasında felç kaldı. Yapılan tedaviler sonuç vermeyince yüzde 96 engelli raporu alan Keser, aylık aldığı 743 lirayla ve gelen yardımlarla geçinmeye başladı. İddiaya göre Keser, bu arada yaşadığı bir tartışma nedeniyle hakkında açılan davada 'tehdit ve hakaret' suçundan 8 ay hapis cezası aldı. Ancak İstanbul Adli Tıp Kurumu sağlık durumu nedeniyle Keser'in cezaevinde kalamayacağına dair rapor verdi. Raporu mahkemeye sunan Keser'in cezası ertelendi. Ancak erteleme kararı, sisteme işlenmedi.

Eşine yaşatılanlar karşısında neredeyse ağlayacağını söyleyen Ayten Keser ise "Eşime yapılanlar çok ağrıma gitti. Biz polislere güvenerek yola çıkıyoruz. Aklıma geldikçe konuşamıyorum bile. Beni uzaklaştırdılar, eşime hiçbir şekilde yardımcı olamadım. Bir polis memurundan böyle şeyler beklemiyordum. Bizi dinlemeden ön yargılı olmalarını, bu şekilde davranmalarını kınıyorum" diye konuştu.