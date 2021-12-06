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Son Dakika | Polisi geçemediler, cephane gibi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son Dakika | Polisi geçemediler, cephane gibi

Edinilen son dakika haberine göre Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 40 adet tabanca ve yüzlerce mermi ele geçirildi.

SİVAS (İHA) - Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 40 adet tabanca ve yüzlerce mermi ele geçirildi.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Rize'den hareket edip Sivas'a gelen bir aracı Erzincan uygulama noktasında durdurup aradı. Yapılan aramada; 40 adet tabanca 42 adet şarjör, 400 adet 9 mm çapında fişek ve 75 adet 7.65 mm çapında fişek ele geçirildi. Konuyla ilgili olarak araçta bulunan şahıslar hakkında işlem başlatıldı. - SİVAS

Son Dakika | Polisi geçemediler, cephane gibi

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