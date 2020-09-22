Polis otosundan elleri kelepçeli halde kaçan şüpheli ortalığı birbirine kattı
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Polis otosundan elleri kelepçeli halde kaçan şüpheli ortalığı birbirine kattı

Erzincan'da bir şüpheli, elleri kelepçeli halde polis otosundan kaçtı. Polisin havaya ateş açmasına rağmen kaçmaya devam eden şahıs, 2 saat sonra metruk bir binada yakalandı.

22.09.2020 16:58 | Son Güncelleme: 22.09.2020 17:22

Erzincan'da, polis otosundan elleri kelepçeli olarak kaçan hırsızlık şüphelisi R.A, 2 saat süren arama çalışması sonucu saklandığı metruk binada yakalandı.

KELEPÇELİ HALDE KAÇTI

Kent merkezinde meydana gelen hırsızlık olayının şüphelisi olarak dün gece gözaltına alınan R.A, polis ekipleri tarafından kelepçelenerek araca bindirildi. Ekip otosuyla emniyete götürüldüğü sırada araçtan atlayan R.A. kelepçeli halde kaçmaya başladı.

METRUK BİNADA YAKALANDI

Polisin havaya ateş açmasına ve 'dur' ihtarına rağmen kaçmaya devam eden R.A. için ekipler alarma geçti. Gece boyunca metruk bina ve parklarda yapılan aramanın ardından R.A. Atatürk Mahallesi'nde saklandığı metruk binada yakalandı. Sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirilen R.A. işlemleri için emniyete götürüldü.

Polis otosundan elleri kelepçeli halde kaçan şüpheli ortalığı birbirine kattı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Coşkun MENEK

Haber Yorumları (1)
HALAL: tek kurşun işi çözerdi.
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