Polisler sokak sokak gezerek annelerin gününü kutladı
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Polisler sokak sokak gezerek annelerin gününü kutladı

Demirören Haber Ajansı / Ramiz Kaan OKTAR - Haberler | Güncel

SAKARYA Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Anneler Günü dolayısıyla Adapazarı'nda sokak sokak gezerek çiçek dağıttı.

SAKARYA Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Anneler Günü dolayısıyla Adapazarı'nda sokak sokak gezerek çiçek dağıttı. Duygularına hakim olamayan bazı kadınlar gözyaşlarını tutamadı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, Anneler Günü nedeniyle Adapazarı'nda dolaşarak annelere karanfil dağıttı. Evlerin balkonlarından kendilerini izleyen kadınların Anneler Günü'nü kutlayan polisler, küçük çocuklara da çiçek verdi. Bazı kadınlar duygularına hakim olamayarak gözyaşlarına boğuldu. Polislerin kendisine verdiği çiçeği gözyaşları içinde kabul eden Şefika Aydoğdu, "Çok mutluyum. Duygularımı ifade edemiyorum şu an. Çok güzel bir duygu" dedi.Ekmek almak için fırına gittiği sırada polisleri görünce paniğe kapıldığını ve ceza yememek için eve dönmeye çalıştığını belirten Ayla Aygün ise "Virüs bitse, bir çocuklarıma kavuşsam. Çabuk eve gitmem lazım korkuyorum. Bir de, 'Ceza almayayım' derken polisler çiçek verdi. Bu çok güzel bir duygu. Çok mutluyum. İlk defa çiçek veren oldu zaten hayatımda. O daha güzel bir mutluluk" dedi.


- Sakarya
Polisler sokak sokak gezerek annelerin gününü kutladı
Polisler sokak sokak gezerek annelerin gününü kutladı
Polisler sokak sokak gezerek annelerin gününü kutladı
Polisler sokak sokak gezerek annelerin gününü kutladı
Polisler sokak sokak gezerek annelerin gününü kutladı
Polisler sokak sokak gezerek annelerin gününü kutladı
Polisler sokak sokak gezerek annelerin gününü kutladı
Polisler sokak sokak gezerek annelerin gününü kutladı
Polisler sokak sokak gezerek annelerin gününü kutladı
Polisler sokak sokak gezerek annelerin gününü kutladı
Polisler sokak sokak gezerek annelerin gününü kutladı
Polisler sokak sokak gezerek annelerin gününü kutladı
Polisler sokak sokak gezerek annelerin gününü kutladı
Polisler sokak sokak gezerek annelerin gününü kutladı
Polisler sokak sokak gezerek annelerin gününü kutladı
Polisler sokak sokak gezerek annelerin gününü kutladı
Polisler sokak sokak gezerek annelerin gününü kutladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramiz Kaan OKTAR

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