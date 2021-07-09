Son Dakika | Polis ekipleri çocukları boğulma vakalarına karşı bilgilendirdi
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Son Dakika | Polis ekipleri çocukları boğulma vakalarına karşı bilgilendirdi

Son Dakika | Polis ekipleri çocukları boğulma vakalarına karşı bilgilendirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika gelişmesine göre Hava sıcaklıklarının etkisini hissettirdiği Malatya'da kuran kurslarında eğitim gören çocuklar, boğulma vakalarına karşı polis ekipleri tarafından bilgilendirildi.

Hava sıcaklıklarının etkisini hissettirdiği Malatya'da kuran kurslarında eğitim gören çocuklar, boğulma vakalarına karşı polis ekipleri tarafından bilgilendirildi.

Hissedilir hava sıcaklığının 40 dereceyi bulduğu Malatya'da serinlemek isteyen çocuklar tehlikeyi hiçe sayıyor. Malatya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, boğulma vakalarını en aza indirebilmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Polis ekipleri kuran Kurslarında öğrenim gören çocukları sıcak havalarda serinlemek amacıyla tercih edilen; baraj, gölet, akarsu ve ya sulama kanalı gibi tehlikeli su kaynaklarında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyararak bilgilendirdi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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