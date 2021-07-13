Son dakika: Polis çadırları gezip, kurban satıcılarına sahte para uyarısı yaptı

Son dakika haberi... KAYSERİ'de Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği polisleri, Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarında sahte para uyarısı yaptı, bilgilendirici broşür dağıttı.

KAYSERİ'de Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği polisleri, Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarında sahte para uyarısı yaptı, bilgilendirici broşür dağıttı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği polisleri kurban pazarında alıcı ve satıcıları sahte para konusunda uyardı. Polisler, vatandaşlara sahte ve gerçek paranın nasıl ayırt edileceği konusunda bilgi verdi. Kurbanlık çadırlarını tek tek gezen ekipler, hayvan yetiştiricilerinden sattıkları kurbanlık karşılığında aldıkları parayı mutlaka kontrol etmelerini istedi, sahte parayla ilgili bilgilendirici broşürler de dağıttı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin Dalkılıç