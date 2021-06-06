Son dakika! PKK'nın üst düzey yöneticisi Selman Bozkır beraberindeki iki teröristle birlikte etkisiz hale getirildi
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Son dakika! PKK'nın üst düzey yöneticisi Selman Bozkır beraberindeki iki teröristle birlikte etkisiz hale getirildi

Son dakika! PKK'nın üst düzey yöneticisi Selman Bozkır beraberindeki iki teröristle birlikte etkisiz hale getirildi
Anadolu Ajansı / Berk Özkan - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı operasyonda, terör örgütü PKK'nın üst düzey yöneticisi ve Mahmur genel sorumlusu Selman Bozkır ve beraberindeki iki terörist etkisiz hale getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı operasyonda, terör örgütü PKK'nın üst düzey yöneticisi ve Mahmur genel sorumlusu Selman Bozkır ve beraberindeki iki terörist etkisiz hale getirildi.

Alınan bilgiye göre, MİT'in, Irak'ın kuzeyinde PKK/KCK kontrolündeki Mahmur kampında gerçekleştirdiği başarılı operasyonda, PKK/KCK Mahmur genel sorumlusu Doktor Hüseyin kod adlı Selman Bozkır, beraberindeki iki teröristle birlikte dün etkisiz hale getirildi.

Adım adım takip edildi

Mülteci kampı adı altında PKK/KCK faaliyetlerinin organize edildiği Mahmur'daki örgüt elebaşısı Doktor Hüseyin kod adlı Selman Bozkır, MİT'in hedef listesine alındı.

PKK/KCK'ya 1990'larda katılan Bozkır, uzun yıllar, örgütün Avrupa'daki faaliyetlerini organize etti, bu kapsamda örgütün İngiltere sorumluluğunu da yürüttü.

Mahmur'da görevlendirilmeden önce Irak'ın kuzeyinde örgütün illegal para trafiğini yönetti. Son olarak, Kandil alanında sıkışan PKK/KCK'nın, Mahmur'a ağırlık vermesi üzerine Mahmur Genel Sorumluluğu'na getirildi.

Yapılan istihbari analizlerde, PKK/KCK'nın Mahmur Kampı'na Kandil kadar önem verdiği, mülteci kampı adı altında eylemci kadrolarını bu alandan temin ettiği, yetiştirdiği belirlendi.

Yapılan çalışmalar sonrasında, Selman Bozkır, gerçekleştirilen operasyonla, beraberindeki iki teröristle birlikte etkisiz hale getirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berk Özkan

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Son dakika! PKK'nın üst düzey yöneticisi Selman Bozkır beraberindeki iki teröristle birlikte etkisiz hale getirildi - Haberler
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