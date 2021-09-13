Pendik'te otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü - Haberler
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Pendik'te otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

AA / Metin Tokgöz - Haberler | Güncel

Pendik'te otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Pendik'te otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Kavakpınar Mahallesi Saraycık Sokak üzerindeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yakındaki seralara ulaşmadan söndürüldü.

Bu arada otluk alana, sokakta yaşayan hayvanları beslemek için gelen Şerife Geçer isimli bir vatandaş, dumandan etkilenmesi üzerine ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Pendik'te otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Pendik'te otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Pendik'te otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Pendik'te otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
AA / Metin Tokgöz - Son Dakika Haberleri
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Haber: Pendik'te otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü - Haberler
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