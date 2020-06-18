Son dakika: Hamile kadının olduğu araca saldıran baklavacı kardeşlere 4'er yıl 2'şer ay hapis cezası
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Son dakika: Hamile kadının olduğu araca saldıran baklavacı kardeşlere 4'er yıl 2'şer ay hapis cezası

Son dakika: Pendik'te hamile kadın ve eşinin içinde bulunduğu araca saldıran baklavacı kardeşler Hasan ve Hüseyin Sel, "Hürriyeti tehdit" suçundan 4'er yıl 2'şer ay, "Ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması" suçundan da 10'ar ay hapis cezasına çarptırıldılar.

18.06.2020 15:12 | Son Güncelleme: 18.06.2020 15:59

Trafikte kendilerine yol vermediği gerekçesiyle içinde hamile bir kadının bulunduğu araca saldıran baklavacı kardeşler, 4'er yıl 2'şer ay hapis cezasına çarptırıldı.

6 Temmuz 2019 günü, trafikte kendilerine yol vermeyen araca saldıran baklavacı kardeşler hakkında karar çıktı. Aracın önünü keserek aynaları tekmeleyen saldırganlar "Hürriyeti tehdit" suçundan 4'er yıl 2'şer ay hapis cezasına çarptırıldı.

10 AYLIK HAPİS CEZASI ERTELENDİ

Aynı zamanda trafiğin aksamasına da neden olan Hasan Sel ve Hüseyin Sel, "Ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması" suçundan da 10'ar ay hapis cezasına çarptırıldı ancak bu ceza ertelendi.

NE OLMUŞTU?

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 6 Temmuz'da Yunus Emre Bahçıvan ve hamile eşi Ayfer Bahçıvan'ın içinde bulunduğu araca, Pendik D-100 Karayolu'nda seyir halindeyken yol verme meselesi yüzünden önlerini kesen iki kişinin zarar vermesine ilişkin çıkan haberler ve şikayet üzerine harekete geçmişti.

Başsavcılık, Seydioğlu Baklava AŞ sahipleri şüpheliler Hasan Sel ve Hüseyin Sel hakkında "mala zarar vermek" ve "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçlarından soruşturma başlatmıştı.

Pendik D-100 Karayolu'nda içinde hamile kadının bulunduğu araca saldırı olayına ilişkin tutuklanmalarına karar verilen Hasan Sel ve Hüseyin Sel hakkında, yirmişer yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanmıştı.

Son dakika: Hamile kadının olduğu araca saldıran baklavacı kardeşlere 4'er yıl 2'şer ay hapis cezası
Haber Yorumları (17)
ADALAETE BAK :D: işte yaşanan olayın tarihine bak, karar verilen tarihe bak. İnsanlar hakkını ararken mahkeme koridorlarında sürünmekten çekindiği için sırf çoğu şeyi sineye çekiyor. Verilen karar da komik bir espri gibi :)
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CENGİZ: Kafasını da kessinler mi manyak mısınız aracı tekmeledi diye bi insan 4 sene hapse mi atılır.
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HÜSEYİN: En büyük cezayı aldılar. Tüm ülke onların gerçek yüzünü gördü. Artık ağızlarıyla kuş tutsalar iş yapamazlar bu memlekette. .
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