Son dakika: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda teröristlerle çıkan silahlı çatışma sonucu bir askerimiz şehit oldu Son dakika: Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan silahlı çatışma sonucu Piyade Uzman Onbaşı Recep Yüksel şehit oldu.

Kuzey Irak'ta teröristler ile çıkan çatışmada Manisalı Piyade Uzman Onbaşı Recep Yüksel şehit oldu. Haberi kamuoyuna Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar duyurdu. Akar, Bakanlık adına yaptığı açıklamada, "Silah arkadaşımız, Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde 28 Haziran 2020 tarihinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerine yer verildi. PENÇE-KAPLAN OPERASYONU Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 17 Haziran'da yaptığı açıklamada Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesine "Pençe-Kaplan Operasyonu" adıyla yeni bir harekat başlatıldığını duyurmuştu. Hava Kuvvetleri, ateş destek vasıtaları, ATAK helikopterleri, İHA ve SİHA'larla desteklenen komandoların hava hücum harekatıyla bölgeye intikal ettiği bildirilmişti.