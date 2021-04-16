Son dakika gündem: Peker'in elebaşı olduğu belirtilen suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 49 şüpheli adliyeye sevk edildi
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Son dakika gündem: Peker'in elebaşı olduğu belirtilen suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 49 şüpheli adliyeye sevk edildi

Anadolu Ajansı / Hasan Hüseyin Kulaoğlu - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: İstanbul merkezli 7 ilde, Sedat Peker'in elebaşı olduğu belirtilen organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 49 şüpheli, İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Sedat Peker suç örgütüne yönelik operasyonlarda ele geçen silah ve mühimmatlar sergilendi
Sedat Peker suç örgütüne yönelik operasyonlarda ele geçen silah ve mühimmatlar sergilendi

İstanbul merkezli 7 ilde, Sedat Peker'in elebaşı olduğu belirtilen organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 49 şüpheli, İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 9 Nisan'da düzenlenen operasyonda, gözaltına alınan 49 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul merkezli 7 ilde Sedat Peker'in elebaşı olduğu belirtilen organize suç örgütüne yönelik 9 Nisan'da düzenlenen operasyonda, 54 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Şüphelilerden 4'ünün dün adliyeye sevk edildiği, nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan bu kişilerden Maltepe Belediyesi zabıta komiseri Hamit K. ile bir iş insanının tutuklandığı öğrenildi.

Öte yandan Kovid-19 testi pozitif çıkan 1 şüpheli ise gözetim merkezinde tutuluyor.

Son dakika gündem: Peker'in elebaşı olduğu belirtilen suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 49 şüpheli adliyeye sevk edildi
Son dakika gündem: Peker'in elebaşı olduğu belirtilen suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 49 şüpheli adliyeye sevk edildi
Son dakika gündem: Peker'in elebaşı olduğu belirtilen suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 49 şüpheli adliyeye sevk edildi
Son dakika gündem: Peker'in elebaşı olduğu belirtilen suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 49 şüpheli adliyeye sevk edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Hüseyin Kulaoğlu

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