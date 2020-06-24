Son Dakika: Türkiye genelinde haftanın ilk 2 günü yapılan maske denetiminde ceza kesilen kişi sayısı belli oldu
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Son Dakika: Türkiye genelinde haftanın ilk 2 günü yapılan maske denetiminde ceza kesilen kişi sayısı belli oldu

Son dakika: İçişleri Bakanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında tüm Türkiye genelinde pazartesi ve salı günü yapılan denetimlerde maske takma zorunluluğuna aykırı davranan 7 bin 17 kişiye ceza kesildiğini açıkladı. Ceza kesilen kişi sayısının azlığı ise vatandaşların maske kurallarına uyduğunu gözler önüne serdi.

24.06.2020 12:49 | Son Güncelleme: 24.06.2020 13:11

Türkiye'deki koronavirüs salgınında 1 Haziran'da başlayan normalleşme sürecinde 62 ilde maske takma zorunluluğu getirilirken İçişleri Bakanlığı geçtiğimiz pazartesi ve salı günü maske takma zorunluluğu kurallarına uymayan 7 bin 17 kişi hakkında idari işlem uygulandığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinden maske kullanımı zorunluluğuna ilişkin olarak geçtiğimiz günlerde valiliklere bir talimat gönderdi.

DENETİMLERİ ARTIRIN TALİMATI VERİLDİ

Talimatta salgınının, halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına kişiler arası mesafe ve temizlik kurallarına uymanın yanı sıra maske kullanımının da son derece önemli olduğuna dikkat çekildi. Talimatta, il/ilçe umumi hıfzıssıhha kurulu kararları doğrultusunda valiliklerce il genelinde ya da belirli alanlarda maske takma zorunluluğunun getirildiği hatırlatıldı. Bu kapsamda kontrollü sosyal hayat döneminde vaka sayılarının artmaması için alınan tedbirlerin eksiksiz uygulanmasını ve tüm illerde maske kullanımına yönelik denetimlerin artırılması istendi.

MASKE TAKMAYANLAR UYARILDI

Bakanlığın valiliklere gönderdiği talimat sonrası geçtiğimiz cuma, cumartesi ve pazar günleri denetim ve kontrol çalışmaları sırasında maske kullanım kurallarına aykırı davranan vatandaşlar ve iş yerleri ikaz edilip, bilgilendirildi.

HAFTA BAŞINDAN İTİBAREN 900 LİRA İDARİ PARA CEZASI UYGULANMAYA BAŞLANDI

Pazartesi gününden itibaren maske kullanım kurallarına aykırı hareket eden vatandaşlara ülke genelinde uygulama birliği olacak şekilde Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 900 lira idari para cezası uygulanmaya başlandı.

62 İLDE TÜM ALANLARDA MASKE TAKMAK ZORUNLU

62 ilde hayatın tüm alanlarında, 12 ilde alışveriş merkezi, market, restoran, kafe ve kuaför gibi insanların toplu halde bulunduğu yerlerde, 7 ilde ise bu yerlere ek olarak umumi hıfzıssıhha kurullarınca alınan kararlar doğrultusunda belirlenen cadde,sokak ve meydanlarda maske takma zorunluluğu bulunuyor.

7 BİN 17 KİŞİYE PARA CEZASI KESİLDİ

Bu kapsamda ülke genelinde pazartesi ve salı günü gerçekleştirilen denetimlerde maske kullanma zorunluluğuna aykırı davranan 7 bin 17 kişiye idari işlem uygulandı.

Son Dakika: Türkiye genelinde haftanın ilk 2 günü yapılan maske denetiminde ceza kesilen kişi sayısı belli oldu

Güncel Manşet

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