Patlayan kozalaklar saniyeler içinde yangını böyle büyüttü

Patlayan kozalaklar saniyeler içinde yangını böyle büyüttü Sütçülerde kozalakların yangını nasıl büyüttüğü kameraya yansıdı Isparta'nın Sütçüler ilçesinde devam eden yangında kozalakların yangını nasıl büyüttüğü cep telefonu ile görüntülendi.

Patlayan kozalaklar saniyeler içinde yangını böyle büyüttü

Sütçülerde kozalakların yangını nasıl büyüttüğü kameraya yansıdı

ISPARTA - Isparta'nın Sütçüler ilçesinde devam eden yangında kozalakların yangını nasıl büyüttüğü cep telefonu ile görüntülendi.

Sütçüler ilçesinde Yazılı Kanyon'da saat 11.30 sıralarında çıkan orman yangını devam ediyor. Ekipler yangını söndürmek için havadan ve karadan yoğun bir mücadele veriyor. Yangına 1 uçak, 2 helikopter ve çok sayıda kara unsuru ile müdahale ediliyor. Yangın Çandır köyünde bazı evlere zarar verirken, vatandaşlar yangının yayılmasını engellemek için büyük çaba gösteriyor.

Çam ağaçlarından oluşan ormanlık alanda kozalaklar büyük tehlike saçıyor. Yanan kozalaklar farklı bölgelere fırlayarak yangını daha da genişletiyor. Sütçüler ilçesinde bir vatandaş kozalakların yangını nasıl büyüttüğünü görüntüledi. Görüntülerde vatandaşların panik anları ve yangına müdahaleleri görülüyor. Olayı görüntüleyen vatandaş "Kozalak attı. Her yer bir saniyede yandı. Olaylar bu. Her yer 1 dakikada kül oldu" dedi.

Ekiplerin yangına müdahaleleri sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Serkan Aygün