Son Dakika | Paslı çifti cinayetinde 7 yıl sonra 1 şüpheli gözaltına alındı

FETHİYE, MUĞLA (DHA) - MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde 7 yıl önce orman yolunda tüfekle vurulmuş halde cesetleri bulunan Cahit Paslı (44) ile eşi Hatice Paslı'nın (38) öldürülmesiyle ilgili yeniden başlatılan soruşturmada 1 şüpheli gözaltına alındı.

Olay 10 Mart 2016 tarihinde Fethiye ilçesinde Mendos Dağı'nın eteğindeki Ovacık-Esenköy orman yolunda meydana geldi. Motosikletle orman yolundan geçen Serkan Özdemir ile ABD'li Justin Leonad, biri kadın 2 kişinin cesedini görünce jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen jandarma ekiplerinin yaptığı araştırmada tüfekle vurularak öldürüldükleri belirlenen kişilerin Cahit-Hatice Paslı çifti olduğu belirlendi. Hayvanlarını otlatmaya götürdükleri bölgede öldürüldükleri anlaşılan Paslı çifti ile ilgili yürütülen soruşturmadan sonuç alınamadı. Paslı çifti ise otopsinin ardından Fethiye'nin Bozyer Mahallesi'nde toprağa verildi.

Elde edilen bilgi ve ifadelerin ardından Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda jandarma ekipleri tarafından bugün sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Operasyonda, Cahit Paslı'nın arkadaşı olduğu öğrenilen M.A.V., gözaltına alındı. Şüpheli M.A.V.'ın jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.