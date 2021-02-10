Son Dakika: Pasifik'te deprem mi oldu? 10 Şubat Çarşamba Pasifik'te deprem kaç büyüklüğünde oldu? Merkez üssü neresi?
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Son Dakika: Pasifik'te deprem mi oldu? 10 Şubat Çarşamba Pasifik'te deprem kaç büyüklüğünde oldu? Merkez üssü neresi?

10.02.2021 18:34 | Son Güncelleme: 10.02.2021 18:38
Son Dakika: Pasifik'te deprem mi oldu? 10 Şubat Çarşamba Pasifik'te deprem kaç büyüklüğünde oldu? Merkez üssü neresi?

Yeni Kaledonya'nın açıklarında 7.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Pasifik'te nerede deprem oldu? Merkez üssü neresi? Pasifik depremi 10 Şubat hakkında bilgiler haberimizde.

Vatandaşlar Pasifik'teki depremin ardından merkez üssünü merak etti. Pasifik'teki depremin büyüklüğü kaç? Merkes üssü nere?

PASİFİK'TE DEPREM Mİ OLDU?

Yeni Kaledonya'nın açıklarında 7.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi.

Endonezya'nın Sumatra Adası, bir hafta arayla 6.2 büyüklüğünde depremle sallandı. Deprem ile ilgili bir haber de Yeni Kaledonya'nın açıklarından geldi. ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) tarafından Loyalty Islands bölgesinde 7.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiği açıklandı. Depremin 2 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtilirken can ve mal kaybı bildirilmedi.

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