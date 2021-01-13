Son dakika: Park halindeki otomobilinde ölü bulundu
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Son dakika: Park halindeki otomobilinde ölü bulundu

13.01.2021 11:05 | Son Güncelleme: 13.01.2021 11:09
Son dakika: Park halindeki otomobilinde ölü bulundu

Edinilen son dakika gelişmesine göre SAMSUN'un Bafra ilçesinde Hüseyin O. (23), park halindeki otomobilinde başından tabancayla vurulmuş cansız bedeni bulundu.

SAMSUN'un Bafra ilçesinde Hüseyin O. (23), park halindeki otomobilinde başından tabancayla vurulmuş cansız bedeni bulundu. Yanında tabanca bulunan Hüseyin O.'nun cinayete mi kurban gittiği, yoksa intihar mı ettiği araştırıyor.

Olay, ilçenin Çetinkaya Mahallesi eski hastane inşaatı çevresinde meydana geldi. Arazide park halindeki 34 BBY 424 plakalı otomobilde sürücünün hareketsiz olduğunu fark eden mahalleli, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ve sağlık ekipleri, sürücü koltuğundaki kişinin Hüseyin O. olduğunu tespit etti. Hayatını kaybettiği belirlen gencin silahla başından vurulduğu saptandı. Araçta yapılan incelemede, tabanca bulundu.

Hüseyin O.'nun cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Hüseyin O.'nun cinayete mi kurban gittiği, yoksa intihar mı ettiği araştırılıyor.


Son dakika: Park halindeki otomobilinde ölü bulundu
Son dakika: Park halindeki otomobilinde ölü bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ayhan AYDEMİR

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