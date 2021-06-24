Paramparça olan otomobilde karı koca hayatını kaybetti
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Paramparça olan otomobilde karı koca hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı / Faruk Çidem - Haberler | 3. Sayfa

Paramparça olan otomobilde karı koca hayatını kaybetti Bolu'da, ciple çarpışan otomobil hurdaya döndü: 2 ölü 4 yaralı Bolu'da, karşı yönden gelen ciple çarpışarak hurdaya dönen otomobildeki karı koca hayatını kaybederken, feci kazada 4 kişi yaralandı.

Paramparça olan otomobilde karı koca hayatını kaybetti

Bolu'da, ciple çarpışan otomobil hurdaya döndü: 2 ölü 4 yaralı

BOLU - Bolu'da, karşı yönden gelen ciple çarpışarak hurdaya dönen otomobildeki karı koca hayatını kaybederken, feci kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Bolu-Seben karayolu Kozyaka Yaylası mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fettah Batmaz idaresindeki 14 EU 891 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Mehmet C. idaresindeki 14 AAS 554 plakalı ciple çarpıştı. Kazada, çarpışmanın etkisiyle paramparça olan otomobildeki Fettah Batmaz ve eşi Ayşe Batmaz hayatını kaybederken, cipte bulunan 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı.

Kazada, hayatını kaybeden çiftin cesetleri ise itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak morga kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Paramparça olan otomobilde karı koca hayatını kaybetti
Paramparça olan otomobilde karı koca hayatını kaybetti
Paramparça olan otomobilde karı koca hayatını kaybetti
Paramparça olan otomobilde karı koca hayatını kaybetti
Paramparça olan otomobilde karı koca hayatını kaybetti
Paramparça olan otomobilde karı koca hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Faruk Çidem

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