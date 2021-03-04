Papa tarihi ziyaret öncesi Iraklılara seslendi: Mesajına Selamın Aleyküm diyerek başladı
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Papa tarihi ziyaret öncesi Iraklılara seslendi: Mesajına Selamın Aleyküm diyerek başladı

04.03.2021 16:59 | Son Güncelleme: 04.03.2021 17:26
Papa tarihi ziyaret öncesi Iraklılara seslendi: Mesajına Selamın Aleyküm diyerek başladı

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus 5-8 Mart arasında gerçekleştireceği tarihi Irak ziyareti öncesi halka seslendi.

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus 5-8 Mart arasında gerçekleştireceği tarihi Irak ziyareti öncesi halka seslendi. Papa videolu mesajında "Selamınaleyküm barış isteyen bir hacı olarak, 'hepiniz kardeşsiniz' demek için geliyorum" dedi.

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus yarın gideceği tarihi Irak ziyareti öncesi video ile Irak halkına mesaj gönderdi. Papa Francis videolu mesajında sözlerine "Iraklı kardeşlerim, selamün aleyküm" diyerek başladı.

"TÖVBEKAR BİR HACI OLARAK GELİYORUM"

Papa mesajını şu ifadelerle sürdürdü: "Birkaç gün sonra nihayet aranızda olacağım. Sizlerle buluşmayı, yüzlerinizi görmeyi, kadim ve seçkin bir medeniyet beşiği ülkenizi ziyaret etmeyi çok arzu ediyorum. Oraya bir hacı olarak geliyorum. Tövbekar bir hacı olarak geliyorum. Yıllar süren savaş ve terörizmin ardından, Tanrı'ya af ve uzlaşı için yalvarmak; Tanrı'dan kalplere teselli, yaralılara şifa dilemek için geliyorum. Barış isteyen bir hacı olarak, 'Hepiniz kardeşsiniz' diye yinelemek için yanınıza geliyorum. Müslümanları, Yahudileri ve Hristiyanları tek bir ailede birleştiren İbrahim babanın adına diğer dini geleneklerden kız ve erkek kardeşlerimizle de birlikte dua etmek, birlikte yürümek arzusuyla geliyorum."

TARİHİ ZİYARET 4 GÜN SÜRECEK

Papa'nın 5-8 Mart tarihlerinde gerçekleştireceği ziyaretin programı belli oldu.Vatikan'ın paylaştığı programa göre Papa Francis, ilk olarak başkent Bağdat'ta temaslarda bulunacak. 6 Mart'ta Necef'te Irak'taki Şiilerin dini mercii Ayetullah Ali Es-Sistani ile görüşecek. Katoliklerin ruhani lideri, Ezidilerle de bir araya gelecek. 7 Mart'ta Erbil'de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ile görüşecek, Musul'u da ziyaret edip 8 Mart'ta Vatikan'a dönecek.


Papa tarihi ziyaret öncesi Iraklılara seslendi: Mesajına Selamın Aleyküm diyerek başladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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