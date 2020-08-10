Son dakika... Pandemi süreci "Mesafeli Kabare"yle açık havada sahneye taşınıyor
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Son dakika... Pandemi süreci "Mesafeli Kabare"yle açık havada sahneye taşınıyor

Son dakika kültür sanat haberine göre Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarınca açık havada sahnelenen "Mesafeli Kabare" oyunuyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinin toplumsal yansımaları mizahi bir dille anlatılıyor.

Son dakika... Pandemi süreci
10.08.2020 11:03 | Son Güncelleme: 10.08.2020 11:38

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarınca açık havada sahnelenen "Mesafeli Kabare" oyunuyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinin toplumsal yansımaları mizahi bir dille anlatılıyor.

Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Aydın Sigalı, AA muhabirine, dünyanın alışık olmadığı küresel boyuttaki bu süreci şaşkınlıkla karşıladıklarını söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın önderliğinde, "marka kent" ve "mutlu şehir" olma misyonlarını benimseyen bir tiyatro olarak hemen durumu tahlil ettiklerini aktaran Sigali, salgın sürecinde kentin moral ve motivasyonunu yükseltmek amacıyla proje üretmeye başladıklarını kaydetti.

Sigalı, bu dönemde vatandaşların, kültür ve sanata her zamankinden daha fazla ihtiyacı olduğuna işaret ederek, belediyenin diğer birimleri gibi "Mutlu Şehir Kocaeli" ülküsünü, pandemi döneminde de devam ettirmek için kolları sıvadıklarını anlattı.

27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü'yle oyunlarını dijital ortamda canlı sergilemeye başladıklarını dile getiren Sigalı, projenin büyük ilgi gördüğünü ve ilk oyundan itibaren yüksek izlenme oranlarına ulaştıklarını aktardı.

"Evde kaldığımız süreçte yaşadıklarımızı tebessümle hatırlayacağımız neşeli bir oyun oldu"

Sigalı, normalleşme sürecinin 1 Haziran itibarıyla başlamasıyla kurumsal çalışmalara başlama kararı aldıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Repertuvarımızda pek çok yeni oyun vardı, seyircimizi mesafeli olarak oturtabilecektik. Ancak sahnede mesafeyi nasıl sağlayacağımızı bilmiyorduk. Hızlıca bir araştırmaya girdik. Kurum çalışanlarımızdan ve kalemine güvendiğimiz sevgili Volkan Dinç ile hemen bir kabare yazmaya ve bunu mesafeli şekilde oynamaya karar verdik. Kabaremizin içinde hem gülmece ve müzik olsun hem de bazı noktalara dikkati çeksin, kentte kolayca kabul edilsin istedik. 'Mesafeli Kabare'nin provalarına hemen başladık. Evde kaldığımız süreçte yaşadıklarımızı, tebessümle hatırlayacağımız anekdotları konu alan neşeli bir oyun oldu. 4 Temmuz'da açık havada mesafeli bir prömiyer yaptık. İşin güzel tarafı şu ki oyun, oyuncularımız tarafından da mesafeli oynanıyor. Bu da dünyada bir ilk. Oyun halen Kocaeli'nin tüm ilçelerini geziyor. Seyircinin yoğun ilgisi söz konusu. Bu da bizi çok mutlu ediyor çünkü biliyoruz ki kültür ve sanat, özelikle bu dönemde hasarlarımızı en iyi şekilde tamir eden ve bizleri mesafeli de olsa bir arada tutmayı başaran yegane unsur olacaktır."

"Ekim ayında salon içi etkinliklerimize başlamayı umut ediyoruz"

Sigalı, çocuk seyircileriyle açık havada buluşmaya hazırlandıklarını dile getirerek, "Şimdi sıra çocuk oyunlarında, yetişkinler için üretirken çocukları unutamazdık. 'Yaramaz Notalar' adlı çok sevdiğimiz bir masalı, oyun haline dönüştürdük. Oyun, Hayal Şahin tarafından, pandemi önlemlerine uygun olarak yazıldı ve kurum içinden Ozan Şahin tarafından yine pandemiye uygun olarak rejilendiriliyor." ifadelerini kullandı.

Oyunun prömiyerini, ağustos ayında yapmayı planladıklarını anlatan Sigalı, "Yaramaz Notalar"ı, 12 ilçeyi dolaşarak açık havada çocuklar için oynayacaklarını bildirdi.

Sigalı, pandemi süreci başladığında projelerin yüzde 70'ini hayata geçirdiklerini kaydederek, "Süreç biraz rahatlarsa sezona kaldığımız yerden devam etmeyi hayal ediyoruz. Seyircimizin ve sahne üzeri ve arkası olmak üzere tüm çalışanlarımızın güvenliğini de alarak ekim ayında salon içi etkinliklerimize başlamayı umut ediyoruz. Tabii ki pandemi sürecinin nasıl ilerleyeceğine bağlı olmakla birlikte ekim ayında sezonumuzu duayen isim Mehmet Birkiye'nin rejisiyle hazırladığımız 'Vişne Bahçesi' oyunuyla açmayı planlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Oyun, 12 Ağustos'ta Çayırova Belediyesi Sosyal Tesisleri bahçesi ile 15 Ağustos'ta Darıca sahilindeki Amfi Tiyatro'da izleyicilerle buluşmaya devam edecek.

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Kaynak: AA

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