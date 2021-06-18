Son dakika! Özel çocuklar Keban Baraj Gölü'nde kano eğitimi aldı

Son dakika haber: Tunceli'de misafir edilen özel çocuklar Keban Baraj Gölü'nde kano eğitimi aldı.

Tunceli'de misafir edilen özel çocuklar Keban Baraj Gölü'nde kano eğitimi aldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından desteklenen "Kuzey'in, Güneş'in ve Mezopotamya'nın Yıldızları Seferde" projesi kapsamında çeşitli illerden gelen özel çocuklar Tunceli'de misafir edildi. Dün kente gelen çocuklar, çeşitli ziyaretlerin ardından bugün Pertek ilçesine götürülerek Elazığ ile Tunceli arasında yer alan Keban Baraj Gölü'ünde kano eğitimine katıldı. Baraj Gölü'nde kano eğitimi ile güzel vakit geçiren çocuklar, feribot turuyla günü tamamladı.

Hafta sonu da kentte çeşitli etkinliklere katılacak olanlar olan özel çocuklar, kent müzesini de gezeceği aktarıldı.

Valilikten yapılan açıklamada: "İçişleri Bakanlığımızca desteklenen "Kuzey'in, Güneş'in ve Mezopotamya'nın Yıldızları Seferde" projesi kapsamında özel ve güzel çocuklarımız Keban Barajı üzerinde kano eğitimi alarak hoşça vakit geçirdiler"denildi. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı