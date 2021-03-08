Son Dakika: Oyuncu Rasim Öztekin hayatını kaybetti

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Dün öğle saatlerinde evinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırılan 62 yaşındaki usta sanatçı Rasim Öztekin hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, üzücü haberi sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu:

"Dizi, tiyatro ve sinema oyuncusu Rasim Öztekin, geçirdiği kalp rahatsızlığından sonra, Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanemizde yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Televizyon olan her evde aileden biriydi. Başımız sağ olsun."

RASİM ÖZTEKİN KİMDİR?

Türk sinema, tiyatro ve dizi projelerinde sayısız eserde rol alan usta oyuncu Rasim Öztekin 14 Ocak 1959'da dünyaya gelmişti.

Kendisi gibi oyuncu Pelin Öztekin'in babası olan Öztekin İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulundan mezun olmuştu. Sanatçı, sahne yaşamında ilk deneyimlerini İstanbul Akademik Sanatçılar Topluluğu ve Kadıköy Halk Eğitim Merkezi ve Nöbetçi Tiyatro'da amatör çalışmalarla edinmişti. Ferhan Şensoy'un Ortaoyuncular topluluğunda profesyonel tiyatro sanatçılığına başlamıştı. 2016 yılında Kel Hasan Efendi'nin kavuğu, Ferhan Şensoy tarafından kendisine devredilmişti. 20 Eylül 2020 tarihinde ise kavuğu Şevket Çoruh'a devretmişti.

1992-1995 yılları arasında televizyonlarda şov programları yapmıştı. 1994 yılında Gani Müjde ve Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı "2071'de Türkiye" adlı müzikali sahneye koyup oynamıştı. Tiyatronun yanı sıra, sinema ve dizi filmlerde de rol almıştı. TRT'ye program metin yazarlığı ve bir dönem Akşam gazetesinde köşe yazarlığı yapmıştı.

Sinemada Pardon, Şans Kapıyı Kırınca, GORA, Düğün Dernek, Kabadayı ve Tersine Dünya gibi yapımlarda yer almıştı.