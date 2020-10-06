Son Dakika! Oyuncu Özgü Namal'ın hayat arkadaşı Serdar Oral, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Son dakika! Oyuncu Özgü Namal'ın uzun yıllardır birlikte olduğu Serdar Oral, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Medya Faresi'nde yer alan habere göre: Yıllardır Özgü Namal ile Muğla Köyceğiz'de bir köye yerleşen Serdar Oral, kalp krizi sonucu vefat etti. İki çocuğu olan ünlü oyuncunun aldığı haber sonrası dünyası başına yıkıldı.

DOĞA İÇİN YAŞAM KURDULAR

Oyunculuğu bırakan ve bu sürede iki çocuk sahibi olan Özgü Namal, ailesiyle Muğla Köyceğiz'de bir köye yerleşmişti. 10 yıllığına bir köy evi kiralayan Namal ve Serdar Oral, Muğla Köyceğiz'de doğayla iç içe bir yaşam kurdu. Çiftin Nefes ve Elem adında iki çocuğu var.