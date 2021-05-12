Oyuncu Büşra Pekin'in babası hayatını kaybetti
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Oyuncu Büşra Pekin'in babası hayatını kaybetti

Oyuncu Büşra Pekin'in babası hayatını kaybetti
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Magazin

Ünlü oyuncu Büşra Pekin'in babası Volkan Pekin geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Pekin, acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

Oyuncu Büşra Pekin'in babası Volkan Pekin, Pazartesi günü sabaha karşı kalp krizi geçirip hayatını kaybetti.

VEFAT HABERİNİ SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Büşra Pekin, sosyal medya hesabından babasının vefat haberini, "Babam Volkan Pekin, Pazartesi sabaha karşı geçirdiği kalp krizi sonrası aramızdan ayrıldı. Allah'ım mekanını cennet eylesin melek kalplimin" sözleriyle duyurdu.

Oyuncu Büşra Pekin'in babası hayatını kaybetti
Oyuncu Büşra Pekin'in babası hayatını kaybetti
Oyuncu Büşra Pekin'in babası hayatını kaybetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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