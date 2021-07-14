Son dakika: Ahmet Kural'a eski sevgilisi Sıla'yı darp ettiği için 1 yıl 4 ay 20 gün hapis
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Son dakika: Ahmet Kural'a eski sevgilisi Sıla'yı darp ettiği için 1 yıl 4 ay 20 gün hapis

Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Magazin

Son dakika: Oyuncu Ahmet Kural, şarkıcı Sıla'yı darp, hakaret ve tehdit ettiği gerekçesiyle 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Şarkıcı Sıla Gençoğlu, 3 sene önce o dönem sevgilisi olan oyuncu Ahmet Kural'ın Zekeriyaköy'deki evinde darp, tehdit ve hakarete uğradığı iddiasıyla şikayetçi olmuştu. Hakkında 3 ayrı suçtan dava açılan oyuncunun hapsi istendi. Görülen duruşmada Ahmet Kural'ın üç suçtan toplam 1 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan Ahmet Kural, 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Şarkıcı Sıla Gençoğlu'nun 29 Ekim 2018'de o dönem sevgilisi olan oyuncu Ahmet Kural'ın Zekeriyaköy'deki evinde darp, tehdit ve hakarete uğradığı iddiasıyla görülen dava, 22 Nisan 2019'da karara bağlanmıştı. İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi Ahmet Kural'ı, "Tehdit" suçundan 7 ay 15 gün hapis, "Basit yaralama" suçundan 5 ay hapis, "Hakaret" suçundan ise 4 ay 5 gün hapis cezası olmak üzere toplam 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasına çarptırmıştı.

Verilen hapis cezaları da ertelenmişti. Ahmet Kural'ın avukatları karar üzerine istinafa başvurmuştu. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 30. Ceza Dairesi başvuruyu kabul ederek Ahmet Kural hakkındaki kararı, olayda basit yargılama usulünün uygulanmamasını, tanıkların dinlenmesi ve keşif yapılması gerekçeleriyle bozmuştu. Bozma sonrası 19 Şubat'ta yeniden yargılanmasına başlanan Ahmet Kural hakkında duruşma savcısı mütalaasını vererek "Hakaret", "Basit yaralama", "Tehdit" suçlarından 1 yıl 1 aydan 5 yıla kadar hapsi talep etmişti.

Ayrıntılar geliyor...

Son dakika: Ahmet Kural'a eski sevgilisi Sıla'yı darp ettiği için 1 yıl 4 ay 20 gün hapis
mesut.sahin@haberler.com - Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com
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Son dakika: Ahmet Kural'a eski sevgilisi Sıla'yı darp ettiği için 1 yıl 4 ay 20 gün hapis - Haberler Magazin
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