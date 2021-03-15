Son Dakika | Otomobille kamyonun çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı
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Son Dakika | Otomobille kamyonun çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı

15.03.2021 19:14 | Son Güncelleme: 15.03.2021 19:25

Edinilen son dakika haberine göre Manisa'nın Soma ilçesinde kamyonla otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı.

Manisa'nın Soma ilçesinde kamyonla otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, henüz sürücüsü öğrenilemeyen 35 AKG 484 plakalı kamyon ile Emrah İçke'nin kullandığı 35 BP 045 plakalı otomobil, Soma-Bergama yolunun Avdan Mahallesi kavşağı yakınlarında çarpıştı

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, otomobilde bulunan sürücü İçke ile Tayfun İndirik ve İlhan Merdin'in olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Otomobildeki ağır yaralı Uğur Kurşuncu ise Soma Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Henüz ismi öğrenilemeyen kamyon sürücüsünün gözaltına alındığı öğrenildi.

Son Dakika | Otomobille kamyonun çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı
Son Dakika | Otomobille kamyonun çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı
Son Dakika | Otomobille kamyonun çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı
Son Dakika | Otomobille kamyonun çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Murat Kaygusuzer

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