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Son dakika: Otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika: Otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

Son dakika haberler: Trabzon'un Tonya ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti.

TRABZON (İHA) - Trabzon'un Tonya ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Vakfıkebir-Tonya karayolunun Karasu mevkiinde H.F. isimli sürücü yönetimindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Muhammet Kara'ya (88) çarptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Araç sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - TRABZON

Son dakika: Otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

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