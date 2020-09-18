Son dakika... Otomobilin çarptığı 7 yaşındaki Ömer, hayatını kaybetti (3)
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Son dakika... Otomobilin çarptığı 7 yaşındaki Ömer, hayatını kaybetti (3)

Gelen son dakika haberlerine göre KÜÇÜK ÖMER SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDIAntalya'nın Döşemealtı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 7 yaşındaki Ömer Sevban Ergin, son yolculuğuna uğurlandı.

Son dakika... Otomobilin çarptığı 7 yaşındaki Ömer, hayatını kaybetti (3)
18.09.2020 18:35 | Son Güncelleme: 18.09.2020 18:40

KÜÇÜK ÖMER SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 7 yaşındaki Ömer Sevban Ergin, son yolculuğuna uğurlandı. Küçük Ömer'in cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından ailesi tarafından alınarak, Döşemealtı'na getirildi. Ergin'in cenazesi, Yeniköy Mezarlığı'nda ikindi namazının ardından kalabalık bir cemaat tarafından kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi. Acılı baba Abdurrahman Ergin'in oldukça üzgün olduğu görüldü.


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Kaynak: DHA

DHA Editörü - Veli KÖKEN
Veli KÖKEN
DHA Editörü
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