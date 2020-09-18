Son dakika... Otomobilin çarptığı 7 yaşındaki Ömer, hayatını kaybetti (3) Gelen son dakika haberlerine göre KÜÇÜK ÖMER SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDIAntalya'nın Döşemealtı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 7 yaşındaki Ömer Sevban Ergin, son yolculuğuna uğurlandı.

KÜÇÜK ÖMER SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 7 yaşındaki Ömer Sevban Ergin, son yolculuğuna uğurlandı. Küçük Ömer'in cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından ailesi tarafından alınarak, Döşemealtı'na getirildi. Ergin'in cenazesi, Yeniköy Mezarlığı'nda ikindi namazının ardından kalabalık bir cemaat tarafından kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi. Acılı baba Abdurrahman Ergin'in oldukça üzgün olduğu görüldü.

Kaynak: DHA