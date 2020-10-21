Son dakika! Otomobil, motosiklete çarptı; baba ve 3 yaşındaki oğlu öldü

Bir son dakika haberine göre ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletteki Hüseyin Şimşek (38) ile oğlu Serhat Şimşek (3), hayatını kaybetti.