Son dakika! OTOMOBİL İLE MOTOSİKLETİN ÇARPIŞTIĞI KAZA KAMERADA
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Son dakika! OTOMOBİL İLE MOTOSİKLETİN ÇARPIŞTIĞI KAZA KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre BURSA'da otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi, yaralandı.

BURSA'da otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi, yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaza, saat 09.30 sıralarında İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Mahmut Esatbey Caddesi'nde meydana geldi. Dönüş yapan Savaş S. (41) yönetimindeki 16 KOH 55 plakalı otomobil, aynı yöne seyir halinde olan Semih K.?nin (21) kullandığı 16 AOZ 884 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletteki Semih K. ve arkadaşı Ömer Has (18) havalanarak, yere düştü. Yaralanan 2 kişi, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Son dakika! OTOMOBİL İLE MOTOSİKLETİN ÇARPIŞTIĞI KAZA KAMERADA
Son dakika! OTOMOBİL İLE MOTOSİKLETİN ÇARPIŞTIĞI KAZA KAMERADA
Son dakika! OTOMOBİL İLE MOTOSİKLETİN ÇARPIŞTIĞI KAZA KAMERADA
Son dakika! OTOMOBİL İLE MOTOSİKLETİN ÇARPIŞTIĞI KAZA KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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