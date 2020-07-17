Son dakika... Otomobil, ambulansa çarptı: 1 ölü, 6 yaralı
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Son dakika... Otomobil, ambulansa çarptı: 1 ölü, 6 yaralı

Son dakika haberleri... Otomobil, ambulansa çarptı: 1 ölü, 6 yaralıKONYA'da otomobilin, ambulansa çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Son dakika... Otomobil, ambulansa çarptı: 1 ölü, 6 yaralı
17.07.2020 10:20 | Son Güncelleme: 17.07.2020 10:41

Otomobil, ambulansa çarptı: 1 ölü, 6 yaralı

KONYA'da otomobilin, ambulansa çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 01.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Yeni Meram Caddesi'nde meydana geldi. Konya Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine hastane bıraktıktan sonra Ahırlı ilçesine dönmek üzere olan Ahmet Yaşar yönetimindeki 112 Acil Servis Hizmetlerine ait 42 FDT 14 plakalı ambulansa, karşı yönden gelen Mehmet Işıklar'ın kullandığı 42 CEB 20 plakalı otomobil çarptı. Kazada ambulans şoförü Ahmet Yaşar, sağlık görevlileri Utku Can Korkmaz ve Seyit Mehmet Tokmak ile otomobil sürücüsü Mehmet Işıklar ve yanındaki Erkan Koyuncu, Mehmet Karakaya ve Mustafa Göçmez yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Erkan Koyuncu yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Soruşturma sürüyor.

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Kaynak: DHA

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