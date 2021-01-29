Son dakika haberleri... Otomobil alev aldı, içindekiler panikle kaçıştı; o anlar kamerada
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Son dakika haberleri... Otomobil alev aldı, içindekiler panikle kaçıştı; o anlar kamerada

29.01.2021 14:56 | Son Güncelleme: 29.01.2021 15:26

Son dakika haber: TOKAT'ta kavşakta bekleyen otomobil bir anda alev aldı.

TOKAT'ta kavşakta bekleyen otomobil bir anda alev aldı. İçerisindeki 5 kişi dışarı çıkarak kendilerini kurtardı.

Olay, Niksar ilçesinde bir hafta önce akşam saatlerinde meydana geldi. Cezaevi kavşağına trafik ışıklarında duran otomobilin motor kısmı aniden alev aldı. Alevler kısa sürede otomobili sardı. Otomobil içerisinde bulunan 5 kişi kendileri araçtan dışarı atarak yanmaktan kurtuldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Niksar Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Çıkan yangında yaralanan olmazken, otomobil kullanılamaz hale geldi. Otomobilin yanma anı güvenlik kameralarına yansıdı. 

Son dakika haberleri... Otomobil alev aldı, içindekiler panikle kaçıştı; o anlar kamerada
Son dakika haberleri... Otomobil alev aldı, içindekiler panikle kaçıştı; o anlar kamerada
Son dakika haberleri... Otomobil alev aldı, içindekiler panikle kaçıştı; o anlar kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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