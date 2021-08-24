Son dakika: Otomobil, 200 metrelik uçurma devrildi: 3 ölü
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Son dakika: Otomobil, 200 metrelik uçurma devrildi: 3 ölü

Son dakika: Otomobil, 200 metrelik uçurma devrildi: 3 ölü
Demirören Haber Ajansı / Ali Gökdal - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: ADANA'nın Kozan ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin 200 metrelik uçuruma devrilmesi sonucu dede, babaanne ve torun hayatını kaybetti.

ADANA'nın Kozan ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin 200 metrelik uçuruma devrilmesi sonucu dede, babaanne ve torun hayatını kaybetti.

Kaza, bugün ilçeye bağlı Kalkumaç ve Akkaya mahallelerinin arasından geçen Tilki Deresi yakınında meydana geldi. Mehmet Ali Atalay yönetimindeki plakası belirlenemeyen otomobil, sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu 200 metrelik uçuruma devrildi. Kazayı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye erlerinin araçtan çıkarttığı sürücü Mehmet Ali Atalay, eşi Eşe Atalay ve torunları İbrahim Atalay'ın öldüğü belirlendi. Cenazeler, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından hastane morga kaldırıldı.Jandarma, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.


Son dakika: Otomobil, 200 metrelik uçurma devrildi: 3 ölü
Son dakika: Otomobil, 200 metrelik uçurma devrildi: 3 ölü
Son dakika: Otomobil, 200 metrelik uçurma devrildi: 3 ölü
Son dakika: Otomobil, 200 metrelik uçurma devrildi: 3 ölü
Son dakika: Otomobil, 200 metrelik uçurma devrildi: 3 ölü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Gökdal

Adana'da uçuruma yuvarlanan otomobildeki aynı ailen 3 kişi hayatını kaybetti
Adana'da uçuruma yuvarlanan otomobildeki aynı ailen 3 kişi hayatını kaybetti
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