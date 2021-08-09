Son dakika: Otobüs kazasında ölen ikinci şoför Yalova'da toprağa verildi
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Son dakika: Otobüs kazasında ölen ikinci şoför Yalova'da toprağa verildi

Son dakika: Otobüs kazasında ölen ikinci şoför Yalova'da toprağa verildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bir son dakika haberine göre Balıkesir'deki yolcu otobüsü kazasında hayatını kaybeden ikinci şoför Cengiz Umut, memleketi Yalova'da toprağa verildi.

Balıkesir'deki yolcu otobüsü kazasında hayatını kaybeden ikinci şoför Cengiz Umut, memleketi Yalova'da toprağa verildi.

15 kişinin öldüğü, 17 kişinin de yaralandığı otobüs kazasında, ikinci şoför olan Cengiz Umut'un cenazesi Çiftlikköy ilçesine bağlı Taşköprü beldesine getirildi. Burada vefat eden şoförün ailesi göz yaşlarına boğuldu. Cengiz Umut'un eşi Melahat, çocukları 11 yaşındaki Oğuzhan, 21 yaşındaki Aslı'nın yanı sıra, annesi Şirin ve babası Hamza Umut, güçlükle ayakta durabildi. Umut'un engelli kızı Burcu ise (23), rahatsızlığı sebebiyle hastaneye götürüldü. Helalliğin alınmasının ardından Umut'un cenaze namazı Taşköprü Mezarlığında kılındı. Umut'un na'şı bu kabristana defnedildi.

Zonguldak-İzmir seferini yapan Efe Tur'a ait yolcu otobüsünü Kocaeli'ne kadar kullanan Umut, daha sonra dinlenmek için bagaj bölümünde bulunan kısma geçmişti. Umut, ölüme uyurken yakalandı. - YALOVA

Son dakika: Otobüs kazasında ölen ikinci şoför Yalova'da toprağa verildi
Son dakika: Otobüs kazasında ölen ikinci şoför Yalova'da toprağa verildi
Son dakika: Otobüs kazasında ölen ikinci şoför Yalova'da toprağa verildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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