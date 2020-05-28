Son Dakika: Üniversite sınavına girecek adaylar, sınav merkezlerini değiştirebilecek Son dakika: ÖSYM, YKS ve MSÜ'ye başvuranlardan, atandıkları sınav merkezinin bulunduğu ilden farklı ilde ikamet etmek zorunda kalan ve bu nedenle sınav merkezi değişikliği yapmak isteyenlerin değişiklik taleplerinin yarın alınacağı bildirildi.

Türkiye'deki koronavirüs salgını üniversite sınavına girmek için belirttiği şehirden başka bir şehirde ikamet etmek zorunda kalanlar için ÖSYM'den açıklama geldi.

"ADAYLARIN ATAMALARI BİRİNCİ SIRADAKİ SINAV MERKEZİNE YAPILDI"

ÖSYM'den yapılan şu şekilde: "2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) ile 2020 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2020-MSÜ) başvuran adayların atamaları, ilgili sınava başvurularında birinci sırada tercih ettikleri sınav merkezlerine yapılmıştır.

"SINAV YERİNİ DEĞİŞTİRMEK İSTEYENLER 29 MAYIS'TA BAŞVURABİLİR"

Ancak, Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle atandıkları sınav merkezinin bulunduğu ilden farklı bir ilde ikamet etmek zorunda kalan ve bu nedenle sınav merkezi değişikliği yapmak isteyen adaylar (sınav merkezi değişiklik taleplerini dilekçe vb. yollarla daha önce ÖSYM'ye göndermiş olan adaylar dahil) sınav merkezi değişikliği taleplerini değerlendirilmek üzere 29 Mayıs 2020 tarihinde 09.00 - 23.59 saatleri arasında https://ais.osym.gov.tr internet adresinden Başkanlığımıza iletebileceklerdir. Adaylarımıza önemle duyurulur."