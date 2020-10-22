Son dakika: ÖSYM KPSS lisans sonuçlarını açıkladı! KPSS sonuçları 2020!
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Son dakika: ÖSYM KPSS lisans sonuçlarını açıkladı! KPSS sonuçları 2020!

22.10.2020 08:23 | Son Güncelleme: 22.10.2020 08:27
Son dakika: ÖSYM KPSS lisans sonuçlarını açıkladı! KPSS sonuçları 2020!

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen 2020 KPSS lisans sınav sonuçları adayların erişimine açıldı. KPSS sonuçları açıklandı. Heyecanla beklenen KPSS Lisans sonuçları ÖSYM sonuç açıklama sisteminde erişime açıldı. Adaylar www.osym.gov.tr adresinden sonuçlarını görüntüleyebiliyor. KPSS sonuç sorgulama linki!

KPSS sonuçları 2020 sonunda açıklandı. Kamuda görev almak isteyen vatandaşlarında katıldığı KPSS sınavının sonuçları ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr/ adresi üzerinden sorgulanabiliyor. 22 Ekim'de sonuçların açıklanacağı ÖSYM takviminde yer alıyordu. İşte, ÖSYM sonucu sorgulama ekranı...

KPSS SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

06 Eylül 2020 tarihinde uygulanan 2020-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür/Eğitim Bilimleri), 12-13 Eylül 2020 tarihlerinde uygulanan 2020-KPSS Lisans (Alan Bilgisi) ve 20 Eylül 2020 tarihinde uygulanan 2020-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavlarına ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 22 Ekim 2020 tarihinde saat 08.15'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.

Merakla beklenen 2020 KPSS sonuçları açıklandı. KPSS Lisans (Genel kültür-Genel Yetenek, Eğitim Bilimleri) sınavı 6 Eylül'de; KPSS Lisans (Alan Bilgisi) sınavı 12-13 Eylül'de; KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavı ise 20 Eylül tarihinde yapılmıştı. ÖSYM takvimine göre 22 Ekim'de açıklanacağı duyurulan KPSS Lisans sonuçları az önce erişime açıldı.

2020 KPSS SONUÇLARI AÇIKLANDI - NASIL SORGULANIR?

KPSS Lisans sonuçları ÖSYM sonuç görüntüleme sistemi "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinde erişime açıldı. Adaylar KPSS sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle giriş yaparak görüntüleyebiliyor.

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