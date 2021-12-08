Son Dakika | Osmaniye'de iki otomobili kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika | Osmaniye'de iki otomobili kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri: Osmaniye'de iki otomobili kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı Osmaniye'de iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti 1'i askeri personel 2 kişi yaralandı.

HASANBEYLİ, OSMANİYE (İHA) - Osmaniye'de iki otomobili kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

OSMANİYE - Osmaniye'de iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti 1'i askeri personel 2 kişi yaralandı.

Kaza, Hasanbeyli ilçesine bağlı Kalecik köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uzman Çavuş Veli Ç. idaresindeki 06 FA 4627 plakalı otomobil ile Ahmet A. idaresindeki 46 LN 649 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobillerde ağır hasar oluşurken kazada Uzman Çavuş Veli Ç. ile Ahmet A. yaralandı. Sürücü Ahmet A.'nın yanında yolcu olarak bulunan eşi Elif Akkaya ise kaza yerinde hayatını kaybetti.

Yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza yerinde sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Uzman Çavuş Veli Ç. ile Ahmet A. olay yerinde hazır bekletilen ambulanslarla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayatını kaybeden Elif Akkaya ise cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son Dakika | Osmaniye'de iki otomobili kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Son Dakika | Osmaniye'de iki otomobili kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Son Dakika | Osmaniye'de iki otomobili kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Doğum gününde trafik kazasında hayatını kaybetti

Doğum gününde trafik kazasında hayatını kaybetti

 2 kişinin öldüğü zincirleme kazada can pazarı! Araçlarda sıkışanlar güçlükle çıkarıldı

2 kişinin öldüğü zincirleme kazada can pazarı! Araçlarda sıkışanlar güçlükle çıkarıldı

 Viyadükte korku dolu anlar! Otobüs bariyerlerde asılı kaldı

Viyadükte korku dolu anlar! Otobüs bariyerlerde asılı kaldı

İhlas Haber Ajansı / Bekir Burak Canbolat - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title